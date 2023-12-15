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Ekonomi Rahmi Koç uçağını zararına satıyor!
Ekonomi

Rahmi Koç uçağını zararına satıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 11:07:00 -
Rahmi Koç uçağını zararına satıyor!

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Rahmi M. Koç, 2017 yılında satın aldığı Falcon modeli uçağını satışa çıkardı. O dönemde 58 milyon dolara alınan uçağın şimdiki satış fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Rahmi M. Koç, 2017 yılında satın aldığı Falcon modeli uçağını satışa çıkardı. O dönemde 58 milyon dolara alınan uçağın şimdiki satış fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı. 2017 yılında 58 milyon dolar ödenen (dönemin kuruyla 200 milyon TL) uçak için şimdi 42 milyon dolar (1.2 milyar lira) isteniyor.

Airlinehaber'in haberine göre; söz konusu uçak dünyaca ünlü Fransız uçak üreticisi Dassult tarafından üretildi. 14 koltuklu uçak uzun bir menzile sahip. Üç motorlu Falcon 8X'in uzunluğu 24,46 metre. Kanat açılığı 26,90 metre. Menzili ise 11 bin 945 km.

KOÇ GRUBU'NUN FİLOSUNDAKİ UÇAKLAR

14 koltuklu bir adet Falcon 7X

1 adet Falcon 900LX,
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