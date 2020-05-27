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Spor

Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor’da

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:11:33 -
Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un forvet oyuncusu Rahmi Anıl Başaran Trabzonspor ile anlaştı.


4 yıllığına kendini bordo-mavili renklere bağlayan Rahmi Anıl Başaran kulübü Balıkesirspor’a da ilk aşamada 2 milyon TL kazandırdı. Trabzonspor, Balıkesirspor’un genç forveti Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis için kırmızı- beyazlılara 2 milyon TL ödeyecek olan Trabzonspor aynı zamanda bonuslarla birlikte 1 milyon TL daha ödeyecek. Sonraki satıştan ise Balıkesirspor’a yüzde 10 pay verilecek.


Transferi hakkında konuşan Rahmi Anıl Başaran, “Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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