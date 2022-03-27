Rahmetli Erbakan Fikri Sağlar gibilerine ne derdi?

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Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar sosyal medya hesabı üzerinden “Türkiye, Nüfus: 84,6 Milyon, Cami: 89.445, Halk kütüphanesi: 1.214. Almanya, Nüfus: 83.2 Milyon, Kilise: 44.372, Halk kütüphanesi: 8.245 Bilimin yolundan giden kazanıyor!” ifadeleri ile yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de AK Parti tarafından yapılan camileri hedef almıştı.

Sağlar’ın paylaşımına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül de eski bakanı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Yine klasik bir zeka özürlü laik yobaz paylaşımı. Merhum Erbakan bunun gibileri için 'Gavur Aşığı' ifadesini kullanırdı. İşin en trajik yanı ise bu adamın bu memlekette yıllarca bakanlık yapmış olması” ifadelerini kullandı.