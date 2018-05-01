Rafting yaparken bottan düşen Arap turist hayatını kaybetti

Bugün öğle saatlerinde Fırtına Deresi'nde rafting yaptığı sırada bottan düşen Almer Fahad Sahda, akıntıya kapılarak suda sürüklendi.

DERE KENARINDA BULUNDU

Dere kenarında bulunan bir kişi tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan Arap turiste, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

KURTARILAMADI

Kalp masajı yapılan Arap turist, ambulansla götürüldüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.