Rafet El Roman’dan şok eden karar! Duyan, kulaklarına inanamadı
Gayrimeşru ilişki yaşadığı kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı.
Gayrimeşru ilişki yaşadığı kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı.
Rafet El Roman, son olarak kendisinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile bir evlilik yaşamıştı.
Şarkıcı, son verdiği röportajda yaptığı itirafla şok etti.
Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Rafet El Roman, kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak." dedi.
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Rafet El Roman'ın iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.