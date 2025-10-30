  • İSTANBUL
Rafa Silva'dan iyi haber
Spor

Rafa Silva'dan iyi haber

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Rafa Silva’dan iyi haber

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle geçen hafta Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Rafa Silva, takımla birlikte çalışmalara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

