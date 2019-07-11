Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt seçildi Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt seçildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliklerine Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt seçildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda görev süresi 14 Temmuz’da dolacak olan AK Parti, CHP ve HDP üyeleri için TBMM Genel Kurulu’nda üye seçimi yapıldı.

AK Parti’den Nurullah Öztürk, CHP’den Faruk Bildirici ve HDP’den Ali Ürküt seçildi.

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