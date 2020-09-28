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Medya

Radyo

Canlı radyo dinle | Pek çok kişi gün içerisinde müzik dinlemek için radyoları tercih ediyor. Radyo yayınlarını frekanslar üzerinden ya da internetten dinleyebilirsiniz. Peki, online radyo nasıl dinlenir?| Ücretsiz radyo dinle | İnternetten radyo dinle.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:10:00 -
Radyo

Ücretsiz radyo dinle | Radyo yayını dinleyecek olanlar internetten radyo yayınlarını nasıl dinleyebileceklerini merak ediyor. Kesintisiz radyo nasıl dinlenir?

Radyo dinle

Radyo yayınlarını karasal yayın üzerinden, telefonlarınızdan ya da internetten dinlemeniz mümkün. Tercih ettiğiniz radyonun internet sitesi üzerinden canlı yayını takip edebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınıza indireceğiniz uygulamalarla radyo yayınlarını dinlemeniz mümkün.

TRT Radyo

TRT radyolarını frekanslardan, internet tarayıcısından veya uygulamadan dinlemeniz mümkün. TRT pek çok radyo kanalıyla vatandaşlara keyifli müzik dolu yayınlar sunuyor.

TRT RADYO FREKANSLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternetten radyo dinle

Radyo kanallarının yayınlarına internet üzerinden ulaşmanız mümkün. Bunun için tercih ettiğiniz radyoların internet sitelerine göz atabilir ya da radyo uygulamaları aracılığıyla radyo yayınını takip edebilirsiniz. Ayrıca bazı radyo kanalları youtube üzerinden de canlı yayın yapıyor.

Kesintisiz radyo dinleme programı

Kesintisiz radyo yayını inlemek için mobil cihazlarınızın ya da bilgisayarınızın internete bağlı olması gerekiyor. Ayrıca radyo yayınlarını reklamsız dinleyebilmek için uygulamalara ücretli olarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda reklamlara maruz kalmadan kesintisiz olarak radyo yayınlarını takip edebilirsiniz.

Müzik dinle

İnternetten müzik dinlemek isteyenler Youtube, Youtube Müzik üzerinden şarkı dinleyebilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarından indireceğiniz müzik uygulamalarıyla da şarkılara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Ancak bu tip uygulamalar ücretsiz olsa da müzikler arasında reklam geçişleri bulunuyor. Reklamsız kesintisiz müzik içinse aylık, yıllık abonelik seçenekleriyle söz konusu uygulamalara üye olmanız gerekiyor.

 

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