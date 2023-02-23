Radye temel, perde kolon ve tünel kalıp hayat kurtarıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası dikkatler dayanıklı bina yapımında kullanılan yöntemlere çevrildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, dayanıklı bina yapımında kullanılan “radye temel”, “perde kolon” ve “tünel kalıp” sistemlerinin önemine işaret etti.

Doç. Dr. Yıldırım, yıkılan eski binaların ya bulundukları yere uygun kalitede betonla yapılmamış olması ya demir yetersizliği ya da o zemine göre projelendirilmemiş, bilinçsiz yapılmış yapılar olması nedeniyle depremlerde çöktüğünü kaydetti.

Artık radye temelsiz bina yapılmıyor

Yeni projelerde, özellikle İzmir’de, İstanbul’da eğer zemin kötüyse, radye temelin altına zeminin taşıyıcılığını artırmak için bir de kazık çaktıklarını kaydeden Yıldırım, “Bunu yapmazsanız bina ne yapsın?” ifadesini kullandı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, zemine göre temel atılmasından sonra kolonların “perde kolon” yöntemiyle yapılmasının önemine vurgu yaptık

Perde kolon sistemi

Yıldırım, “perde kolon” yöntemine de işaret ederek şöyle konuştu: “Duvarı komple, duvar gibi elemanı, içi demirli betonlu temelden binanın üstüne kadar yükselen ‘perde kolon’ yapıyoruz. Betonarme perdeler atıyoruz, her yöne karşılık gelecek şekilde. Deprem salınımında perdenin uzun olan yerleri depreme karşı binayı dayanıklı hale getiriyor. Bina kutu gibi sallanıyor. ”

Doç. Dr. Yıldırım, “tünel kalıp” olarak adlandırılan sisteminin de perde sistemli bir binanın hızlı yapım tekniği olduğunu belirterek, “Yani birbirine benzeyen yüksek binalar var çok sayıda. Siz hazır kalıp kullanıyorsunuz. Bir katı döküyorsunuz, her tarafı perdeli. Sonra bu tünel yukarıya çıkartılıyor, kaydırılıyor ve üst kat dökülüyor. Gevşetiliyor vidalarından, kaydırılıyor, üst kat dökülüyor” dedi. Hasan Yıldırım, son depremlerin olduğu bölgede yıkılmayan TOKİ binalarının da “radye temel”, “perde kolon” ve “tünel kalıp” sistemleriyle inşa edildiğinin altını çizdi.