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#1
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Hayatın her noktasında karşımıza çıkmaya başlayan ‘Ejderha Nefesi' diyerek reklamı yapılan atıştırmalıklar Türkiye'de yaygınlaştı, uzmanlar uyardı.

#2
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Sıvı azotlu atıştırmalıkların oluşturabileceği tehlikelere karşı uyaran Prof. Dr. Mahir İğde, "Sıvı hali eksi 196 derecedir, bir anda buharlaşmaya başlıyor, sağlık açısından son derece sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken bir ürün. Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye değer mi? Hastalarımız geliyor, şükür ki bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ama ciddi enfeksiyonlarla karşılaştık. Ejderha nefesi çok ciddi oranda ölümcül durumlara sebep olabiliyor. Lütfen hem kendinizi hem çocuklarınızı bundan korumaya çalışın" dedi.

#3
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Son dönemde Türkiye ve dünyada konuşulan "Ejderha Nefesi" olarak isimlendirilerek satılan sıvı azotlu atıştırmalıklara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu.

#4
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mahir İğde, görünüşüyle özellikle çocukları cezbeden dondurma gibi çeşitli ürünlerde kullanılan, tüketildiğinde ağız ve burundan beyaz duman çıkmasını sağlayan atıştırmalıkların oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti.

#5
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

"SAĞLIK AÇISINDAN SON DERECE SIKINTILI BİR DURUM" ‘Sıvı azotu alıyorlar, her türlü abur cuburun içine gömüyorlar' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mahir İğde, "Sonra hava ile temas ettiğinde; sıvı hali eksi 196 derecedir, bir anda buharlaşmaya başlıyor. Tüketirken ağzınızdan burnunuzdan buharlar çıkıyor, o görüntü insanların hoşuna gidiyor. O yüzden ejderha nefesi deniyor ama sağlık açısından son derece sıkıntılı bir durum. Düşünün, eksi 196 derecede tutulması gereken bir madde, bir anda oda sıcaklığıyla karşılaşınca anında buharlaşmaya başlıyor, yani çok soğuk bir maddeye maruz kalıyorsunuz.

#6
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Tamamen buharlaşmadan bağırsaklara ve mideye giderse aniden genleşerek bağırsağı delebiliyor. Delmese bile çok yüksek basınç yaptığı için çok ciddi karın ağrısı yapabiliyor. Oradaki bakterilerin bağırsak yoluyla kana karışmasına sebep olarak sepsis dediğimiz çok ciddi enfeksiyonları yapabiliyor. Özellikle alerjik kişilerde hem alerjiyi tetikleyebiliyor, astım atağı, ürtiker gibi hem de alerjik olmayan kişilerde alerji gelişmesine neden olabiliyor" dedi.

#7
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

"HİÇBİR ŞEKİLDE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BİR ÜRÜN" Sözlerini sürdüren Prof. Dr. İğde, "En iyi şartlarda alınması bile çok soğuk bir maddeye maruziyet oluşturduğu için ağızda, yemek borusunda çok ciddi soğuk yanıklarına neden olabiliyor. Çocuğa anormal şartlarda abur cubur veriyorsunuz, abur cuburun kendisi bile zaten çocuklarda çok ciddi alerjik reaksiyonlara, anafilaksi ve benzer problemlere neden olabiliyor. Hiçbir şekilde kullanılmaması, tüketilmemesi gereken bir ürün. Ciddi karın ağrısı, ishal, kusmalara neden olabiliyor, bunlardan bir tanesini bile görseniz direkt acile gitmeniz gerekiyor. Ağzınızdan buhar çıksın diye böyle bir riske girmeye değer mi, kesinlikle değmez. Lütfen hem kendinizi hem çocuklarınızı korumaya çalışın" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

"ÖLÜMCÜL DURUMLARA SEBEP OLABİLİYOR" Başvurulara ilişkin konuşan Prof. Dr. İğde, "Geliyorlar, bir kusma başladığı zaman zaten 8-12 saat gözlemliyoruz. Sıvı vermemiz gerekiyor, yanında enfeksiyon var mı, onu bulmaya çalışıyoruz. Gerekirse koruyucu antibiyotik veriyoruz. Şükür ki şimdiye kadar hiçbir bağırsak delinmesiyle karşılaşmadık ama ciddi enfeksiyonlarla karşılaştık.

#9
Foto - Çocuklardan uzak tutun! Sosyal medyada ölüm kol geziyor!

Bağırsak delinmesi ihtimali olduğu için de çocukları 3-4 gün hatta 5 gün takip etmemiz gerekti. Mümkün mertebe çocuklarımızı içerisinde katkı maddesi olmayan doğal besinlerle büyütmeye çalışalım. Ejderha nefesi çok ciddi oranda ölümcül durumlara sebep olabiliyor. Nasıl; bağırsakta aşağı inen buharlaşmamış azotun neden olduğu ani genleşme bağırsak delinmesi yapıp hayatı tehdit edebiliyor. Çok ciddi enfeksiyona ve buna bağlı ölümcül duruma sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı. kaynak: haber7

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