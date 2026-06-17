Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor. Bilimsel adı "Lilium candidum" olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi.