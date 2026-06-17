  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ece İrtem’i yanlız bıraktılar! Son yolculuğuna uğurlandı Sıfır Atık Vakfı ve G7 ülkeleri, COP31 ve COP32 süreçlerinde işbirliği için özel çalışma grubu kuruyor Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor Bu kararı almalısınız: Saçlarınızın avuç avuç dökülmesinin sebebiymiş! Almanya'ya çıkış yolunu gösterdi: Geri kaldınız, Türkiye ile işbirliği yapın Bakan Ersoy, Sivas heyetini kabul etti: Kültür, gastronomi ve yatırım başlıkları konuşuldu... Yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri! Salda Gölü'nde atlı jandarma ekibi göreve başladı Eksper de anlayamadı! Milyonluk araçta kilometre skandalı
#1
Foto - Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tokat'ta üretimi giderek yaygınlaşan ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken akzambak, kozmetikten sağlık ürünlerine kadar birçok alanda değerlendirilirken üreticisine de önemli gelir sağlıyor. Bilimsel adı "Lilium candidum" olan ve beyaz çiçekleriyle dikkat çeken akzambak, Tokat'ta hem süs bitkisi hem de katma değerli tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Üreticiler tarafından özenle yetiştirilen bitki; yağ, kolonya, sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Akzambakların babasından kendisine miras kaldığını belirten üretici Erdi Can Aydemir, geçen yıl eylül ayında 300 bin adet akzambak soğanı diktiklerini söyledi.

#2
Foto - Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor

"300 BİN ADET DİKTİK" Haziran ayında hasada başladıklarını ifade eden Aydemir, "Babam vefat ettikten sonra biz devraldık. Geçen sene dokuzuncu ayda 300 bin adet akzambak soğanını diktik. Bu yılın haziran ayında da hasadına başladık. Bunları toplayacağız, distilasyon yapacağız ve kurutacağız. Distilasyon yaptığımız çiçeğin özlerinden sabun, kolonya, parfüm üretiyoruz. Güzellik merkezlerinde kullanılan ürünlere dönüşerek insanlara fayda sağlıyor." dedi.

#3
Foto - Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor

MİGREN VE BÖBREK TAŞLARINA İYİ GELİYOR Akzambağın yalnızca kozmetik alanında değil, farklı şekillerde de değerlendirildiğini belirten Aydemir, yapraklarının kurutularak çay olarak tüketildiğini söyledi. Aydemir, "Yapraklarını kurutarak çayını yapıyoruz. Bu çayın baş ağrısı, migren ağrısı ve böbrek taşlarına iyi geldiği söyleniyor. Katma değer kattığımız zaman çok güzel gelir kaynağı sağlamaktadır." diye konuştu.

#4
Foto - Bir anda gözde oldu: Litresi 270 bin TL'den satılıyor

BİR LİTRE YAĞ 5 BİN EURONUN ÜZERİNDE Akzambağın ekonomik değerine dikkat çeken Aydemir, yaş çiçeğin kilogram fiyatının yaklaşık bin lira olduğunu belirterek, "Kuru çiçeğin fiyatı ise 2 bin 500 lira seviyelerinde. Yaklaşık 11 kilogram yaş çiçekten 1 kilogram kuru çay elde ediliyor. Yağ olarak da kullanılmaktadır. Bir litresinin fiyatı 5 bin euronun üzerine çıktı. Genelde kozmetik alanında, parfüm ve güzellik kremlerinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 700 kilogram çiçekten de 1 litre yağ çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasının kafası karışık
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!
Dünya

Aynı anda 90 dron havada arızalanıp düştü!

Avustralya'da bir drone gösterisinde yaklaşık 90 aracın düşmesi, otonom hava araçlarının güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. ..
New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü
Gündem

4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü

İstanbul’daki evlerini terk ederek eşinin gittiği Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki kayınpederinin evini basarak eşini, kayınvalidesini, bald..
Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki
Gündem

Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, matematik öğretmeni bir annenin 5 yanlış yapan kızına gösterdiği sert tepki gündem..
İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır
Gündem

İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir firmanın “idari asistan” alımı için yayımladığı ilan sosyal medyada tepki topladı. Yalnızca kadın adaylara açık..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23