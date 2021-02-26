Radman: Türkiye'nin bu yaptığını asla unutamayız

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ile Aralık 2020'de 6,3 büyüklüğündeki depremden zarar gören Petrinja şehrinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Türkçe "Hoş geldiniz dostum" diyerek başlayan Radman, mevkidaşı Çavuşoğlu ile ilk günden bu yana çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve doğrudan irtibatta olduklarını belirterek ziyareti için teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Hırvatistan ziyaretinin çok hızlı organize edildiğini anlatan Radman, "Ziyaretin daha önce gerçekleşmesi gerekiyordu. Salgın nedeniyle ertelenen ziyaret, Hırvatistan halkının karşı karşıya kaldığı deprem felaketinin ardından çok doğru bir zamanda gerçekleşti." dedi.

Radman, Türk mevkidaşının, depremin ardından Hırvatistan'ın yardım çağrısına hemen cevap verdiğini hatırlatarak Türkiye'nin depremzedeler için Hırvatistan'a 200 konteyner, 480 çadır, 272 ısıtıcı, 500 battaniye, 500 gıda paketi ve 810 hijyen paketi gönderdiğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu ile beraber Türkiye'nin gönderdiği konteynerlerden birinde yaşayan aileyi ziyaret edeceklerini söyleyen Radman, "Türkiye'nin Hırvatistan'a sağladığı yardımı ve dayanışmayı asla unutmayacağız." diye konuştu.

Depremin ardından sahada yardımcı olacak ve tecrübelerini paylaşmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 10 uzmanın da Hırvatistan'a geldiğini belirten Radman, Türk şirketlerinin de maddi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin Hırvatistan devleti ve halkı için büyük önem taşıdığının altını çizen Radman, "Bu vesileyle gösterdiği dayanışma ve ulaştırdığı yardımlar için Türkiye'ye samimi teşekkürlerimizi iletme fırsatı da bulduk." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Hırvatistan'ın yardım çağrısına ilk cevap veren ülkelerden biri oldu"

Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ise Türkiye'nin depremin ardından Hırvatistan'ın yardım çağrısına ilk cevap veren ülkelerden biri olduğunu belirterek henüz depremin ertesi günü Türkiye'nin depremzedeler için 272 ısıtıcı ulaştırdığını anımsattı.

Türkiye'ye yardımları için içten teşekkür eden Medved, Ocak 2021 sonuna kadar Türkiye'den konteyner, çadır, battaniye, gıda ve hijyen paketleri de ulaştırıldığını söyledi.

Medved, "Depremin ardından ilk amacımız insanlara güvenli bir konaklama yeri sağlamaktı. Türkiye'nin bağışlarıyla çok kısa bir sürede en çok ihtiyaç duyulan bölgelere konteynerler gönderildi" dedi.

Türkiye'nin depremler konusunda derin tecrübelere sahip olduğuna işaret eden Medved, Petrinja ve civarındaki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında da Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Medved, depremde 34 bin 249 binanın hasar gördüğünü, 4 bin 93 binanın ise yaşanmayacak durumda olduğunun altını çizerek 7 bin 422 bina için de girilmemesi gerektiği tavsiyesinde bulunulduğunu anlattı.

Bu verilerin, Aralık 2020'deki büyük depremin ve sonrasındaki sarsıntıların ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Medved, "Türkiye'ye yardımlarından dolayı şükran ve saygılarımı sunuyor, dost ilişkilerimizin gelecekte de bugünkü seviyesini koruyacağına inanıyorum." diye konuştu.