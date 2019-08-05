Radja Nainggolan'ın yeni takımı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Nainggolan'ı kiraladı.05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:38
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.
Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.
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