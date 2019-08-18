Radamel Falcao'ya ihtişamlı tören

Galatasaray, haftalardır ilmek ilmek işlediği Radamel Falcao transferini bitme noktasına getirdi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada; Kolombiyalı yıldızın gelecek hafta yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğinin altını çizmesinin ardından, yıldız forvet için hazırlıklar başladı.

Radamel Falcao için hareketlilik gelecek hafta içerisinde başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapacak. Ardından Falcao, kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Yeşilköy Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak. Burada taraftarın büyük ilgisini düşünen sarı-kırmızılılar, güvenlik önlemleri için şimdiden çalışmalarını yapmaya başladı.

Daha önce Didier Drogba ve Wesley Sneijder’de de olduğu gibi önce Florya Metin Oktay Tesisleri’ni gezecek olan Falcao, ardından kulüp binasına giderek yönetimle tanışacak.

Kolombiyalı yıldızın sağlık kontrolleri ise Ulus’ta bulunan özel bir hastanede gerçekleştirilecek.

Saat 19.05'te bekleniyor

Tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından ise Radamel Falcao’nun Türk Telekom Stadı’nda 50 bin taraftarın önünde kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid’in 100 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Eden Hazard’ın imza törenine yaklaşık 50 bin kişi, Sao Paulo ile imzalayan Dani Alves’in imza törenini ise yaklaşık 45 bin kişi statta takip etti. Galatasaray yönetimi ise stadı tamamen doldurarak Kolombiyalı futbolcuya ihtişamlı bir imza töreni düzenlemek istiyor. Falcao’nun imza töreninin ise akşam saat 19.05’te olması bekleniyor.