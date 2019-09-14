Radamel Falcao ilk maçında golünü attı Galatasaray kazandı Ligin 4. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Falcao'nun attığı golle yendi.

Galatasaray Falcao'nun golüyle kazandı Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile Türk Telekom Arena'da karşılaştı. Galatasaray’ın golünü atan Radamel Falcao, sevinç yaşadı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı ) Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı tek golle geçti. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Süper Lig'in 4. haftasında üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 7'ye çıkardı. Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu. Sahasında yine bileği bükülmedi Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı. İlk kez gol yemedi Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı. Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından evinde oynadığı maçta Konyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, ligin 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını 3-2 kazanabilmişti. Falcao'dan ilk gol Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı. Kolombiyalı futbolcu 38. dakikada rakibine de çarpan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Fazla topla buluşamayan Falcao, 80. dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi. Gol Metin Oktay için Galatasaray, Kasımpaşa karşısında golünü Metin Oktay için attı. Sarı-kırmızılı oyuncu Falcao'nun fileleri havalandırmasının ardından golün sahibi olarak Metin Oktay anons edildi. Yeni transfer Lemina 30 dakika sahada kalabildi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mario Lemina, 30 dakika sahada kalabildi. Kasımpaşa karşısıda ilk 11'de sahaya çıkan Lemina, 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi. Bu arada maçın hakemi Ali Palabıyık, Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk'ün yer aldığı kale arkasındaki top toplayıcıları, meşin yuvarlağı düzgün vermeleri yönünde uyardı. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sürdü Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasını da galibiyet alamadan tamamladı. Ligin ilk haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, sonraki iki haftada Alanyaspor'a 4-1 ve MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'a da 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti bu sezon 4 maça çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, bir puanda kaldı. Maçın özeti Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transfer Falcao'nun 38. dakikada attığı golle 1-0 yendi. 17. dakikada ceza sahasına gelen uzun topu Babel, tek dokunuşla altı pas önündeki Falcao'ya indirdi. Tecrübeli forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kalsa da Kasımpaşa savunması topun önüne yatarak, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. 18. dakikada Lemina'nın soldan pasında ceza sahası içinde Falcao topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 34. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Belhanda meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao şutunu çekti, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda'nın topuyla buluşan Babel'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. 43. dakikada Hajradinovic'in ortaladığı meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 50. dakikada Belhanda'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Marcao ceza sahası topa kafayla vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda sol köşeden topu kornere gönderdi. 59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ricardo Quaresma'nın şutunda, top Muslera'da kaldı. 80. dakikada Belhanda'nın orta sahadan gönderdiği uzun topla buluşan Falcao ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta gitti. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı.

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