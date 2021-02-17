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Spor Rachid Ghezzal’den Beşiktaş’a kötü haber
Spor

Rachid Ghezzal’den Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:17:00 -
Rachid Ghezzal’den Beşiktaş’a kötü haber

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği maçı sonrası sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Ghezzal'ın MR'ı çekildiği belirtilerek, "Ghezzal'ın sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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