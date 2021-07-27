Rachid Ghezzal kimdir? Rachid Ghezzal nerede oynuyor?

Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Rachid Ghezzal Galatasaray ile adının anılması sonrasında kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Rachid Ghezzal kimdir?

Rachid Ghezzal, 9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya geldi. Futbola Lyon altyapısında başlayan ve 20 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Cezayir asıllı kanat oyuncusu 2017 yılında Monaco'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 2017-2018 sezonunda toplam 35 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol 4 asist, Ghezzal'ın yeni durağı Premier Lig oldu. 2018'de Mahrez'i 68 milyon euro'ya Manchester City'ye gönderen Leicester City, yıldız futbolcunun boşluğunu Ghezzal ile doldurdu ve bu transfer için Monaco'ya 14 milyon euro ödedi. Premier Lig'de toplam 23 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı ve sezon sonu Serie A ekibi Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina'da 21 maça çıkan, 1 gol atıp, 1 de asist yapan tecrübeli orta saha, Leicester'a geri döndü. Ghezzal, 2 Eylül 2019'da Leicester City tarafından satın alma opsiyonu ile Serie A takımlarından Fiorentina'ya kiralandı. Ghezzal, 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip bir yıllık kiralık olarak yeni takımı olan Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

Rachid Ghezzal nerede oynuyor?

Rachid Ghezzal'la anlaşan Beşiktaş Kulübü, Leicester City ile pazarlıklarını devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar ile Premier Lig ekibi arasında 1 milyon euroluk bonservis ücreti farkı olduğu iddia ediliyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray'ın da gündeminde olan genç futbolcu ile görüşmelere başladığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncu için olumlu rapor verdiği belirtildi.