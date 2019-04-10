Rabia Naz öldürüldü mü? Arkasında siyasi isimlerin olduğu iddia edilen olayda mahkemede ilginç karar!

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir olay sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan adalet arayışını sürdürüyor. Rabia Naz öldü mü, öldürüldü mü? Kamuoyu bu soruların cevabını bekliyor.

Rabiz Naz Vatan, geçen yıl 13 Nisan’da Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen 2 ayrı raporda, ‘ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması’ sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu bildirildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti. Baba Şaban Vatan, ilçe merkezinde miting yaparak, kızının ölümüne neden olanların bulunmasını istedi.

Mahkemeden 'akıl sağlığı raporu' istemi

Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşulurken, mahkemeden yeni bir karar geldi. Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.

Şaban Vatan: Herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni

Görele Sulh Ceza Hakimliği, kızının ölümüyle ilgili farklı iddialar ortaya atan baba Şaban Vatan’ı akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Hakimlik, babanın, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulması kararı verdi. Şaban Vatan karara, Giresun Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti.

Yargı mensuplarının talimat aldığını iddia eden Şaban Vatan, "Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik 3 hafta yatış verdiler. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni" dedi.

Karara tepki gösteren Şaban Vatan, şunları söyledi:

“Acımızla baş başa kalamadan, kızımın yasını tutamadan, bu tür olayların peşine düştüm. Bir dedektif gibi çalıştım. Kızıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Ben kızımı kaybettim, öleni geri getiremem. Bu çabam Rabialar ölmesin diye. Bugün benim doğum günüm. Böyle bir günde gözetim altında tutulmam gerektiğine dair bir karar gönderdiler. Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım. Benim dünyam, benim hayatım elimden alındı.”