R4 Rafting Türkiye Şampiyonası

TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin 50 şehrinden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Tunceli'de düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonasının ikinci gün yarışları adeta nefes kesti.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Rafting Asbaşkanlığı ve Tunceli Valiliğince organize edilen şampiyonanın ikinci gününde, sporcular kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerindeki Mavi Köprü mevkisinde oluşturulan parkurda erkek açık yaş, kadın açık yaş ve miks açık yaş kategorilerinde slalom yarışları yaptı.

İlkbahar mevsimi dolayısıyla Munzur Çayı'nın debisinin en yüksek olduğu dönemde düzenlenen yarışlara katılan sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Oldukça çekişmeli mücadelelerinin yapıldığı yarışları, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyona, yarın düzenlenecek yarışmalar ve ödül töreniyle sona erecek.



