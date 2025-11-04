Quick Sigorta’dan cumhuriyet coşkusuna yakışan başarı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü’nün organizasyonunda gerçekleşen yarışta ekipler, Boğaz’ın tarihi silueti eşliğinde cumhuriyet ruhunu yaşattı. Start’ı Dolmabahçe kıyılarından verilen yarışta, rüzgarla birlikte rekabet ve heyecan da zirveye çıktı. Quick Sigorta, Heybeliada Su Sporları Kulübü çatısı altındaki HSSK – Quick Sigorta J70 ve HSSK – Quick Sigorta SB20 tekneleriyle bu yıl da kürsüde yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü.

Cumhuriyet Bayramı Kupası kapsamında dereceye giren ekipler, 2 Kasım’da Fişekhane’de düzenlenen özel törende ödüllerine kavuştu. Tarihi atmosferiyle Cumhuriyet ruhunu yaşatan bu törende, yıl boyunca farklı kategorilerde mücadele eden yelken ekipleri yeniden bir araya geldi.

“Cumhuriyetin ilerleme ruhu denizde de yol gösteriyor”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, elde edilen başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılında bir kez daha Boğaz’ın rüzgarında süzülen bayrağımızı görmek, hepimiz için tarifsiz bir gurur. Quick Sigorta olarak ülkemizin değerlerine, gençliğine ve sporuna yatırım yapan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yıllardır desteğimizi sürdürdüğümüz yelken sporu da bu manada bizim için çok kıymetli. Bu nedenle takımlarımızın başarılarına, cumhuriyetin bize emanet ettiği azim, birlik ve ilerleme ruhunun denizdeki yansıması gözüyle bakıyoruz. Bu yolda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı, sporcularımızı ve destek veren herkesi gönülden kutluyorum.”