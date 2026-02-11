  • İSTANBUL
Gündem
24
Yeniakit Publisher
Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!
Giriş Tarihi:

Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

İstanbul'da en fazla suç işlenen ilçeler belli oldu. Emniyet Müdürlüğünün verileri baz alınarak, en çok suç kaydı bulunan ilçeler sıralandı. İşte o ilçeler...

#1
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

2025'TE İSTANBUL'DA EN ÇOK SUÇ İŞLENEN İLÇELER AÇIKLANDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025’in sonlarına doğru açıkladığı listede suç oranlarının en fazla olduğu ilçeler yer aldı. Paylaşılan veriler, kent genelinde suç yoğunluğunun en fazla görüldüğü ilçeleri ortaya koydu. Listenin zirvesindeki ilçe dikkat çekti.

#2
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

NÜFUS, TİCARET HACMİ VE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ SUÇLARI ARTIRDI Emniyet yetkilileri, suç oranlarındaki artışın özellikle yüksek nüfus, yoğun ticaret trafiği ve göç hareketliliğiyle bağlantılı olduğuna işaret etti. Son yıllarda hızlı büyüyen bazı ilçelerin, asayiş kayıtlarında üst sıralarda yer aldığı vurgulandı.

#3
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

İŞTE İSTANBUL'DA EN FAZLA SUÇ İŞLENEN İLÇELER

#4
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

20) EYÜPSULTAN

#5
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

19) ZEYTİNBURNU

#6
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

18) BÜYÜKÇEKMECE

#7
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

17) ÜMRANİYE

#8
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

16) BAĞCILAR

#9
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

15) ŞİŞLİ

#10
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

14) ATAŞEHİR

#11
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

13) ESENLER

#12
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

12) BEYOĞLU

#13
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

11) BAHÇELİEVLER

#14
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

10) KARTAL

#15
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

9) BEYLİKDÜZÜ

#16
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

8) AVCILAR

#17
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

7) SULTANGAZİ

#18
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

6) KÜÇÜKÇEKMECE

#19
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

5) ARNAVUTKÖY

#20
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

4) KADIKÖY

#21
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

3) GAZİOSMANPAŞA

#22
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

2) PENDİK

#23
Foto - Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!

1) ESENYURT

