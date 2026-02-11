Gören yolunu değiştiriyor: İstanbul'un en belalı ilçesi belli oldu!
İstanbul'da en fazla suç işlenen ilçeler belli oldu. Emniyet Müdürlüğünün verileri baz alınarak, en çok suç kaydı bulunan ilçeler sıralandı. İşte o ilçeler...
2025'TE İSTANBUL'DA EN ÇOK SUÇ İŞLENEN İLÇELER AÇIKLANDI İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025’in sonlarına doğru açıkladığı listede suç oranlarının en fazla olduğu ilçeler yer aldı. Paylaşılan veriler, kent genelinde suç yoğunluğunun en fazla görüldüğü ilçeleri ortaya koydu. Listenin zirvesindeki ilçe dikkat çekti.
NÜFUS, TİCARET HACMİ VE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ SUÇLARI ARTIRDI Emniyet yetkilileri, suç oranlarındaki artışın özellikle yüksek nüfus, yoğun ticaret trafiği ve göç hareketliliğiyle bağlantılı olduğuna işaret etti. Son yıllarda hızlı büyüyen bazı ilçelerin, asayiş kayıtlarında üst sıralarda yer aldığı vurgulandı.
İŞTE İSTANBUL'DA EN FAZLA SUÇ İŞLENEN İLÇELER
20) EYÜPSULTAN
19) ZEYTİNBURNU
18) BÜYÜKÇEKMECE
17) ÜMRANİYE
16) BAĞCILAR
15) ŞİŞLİ
14) ATAŞEHİR
13) ESENLER
12) BEYOĞLU
11) BAHÇELİEVLER
10) KARTAL
9) BEYLİKDÜZÜ
8) AVCILAR
7) SULTANGAZİ
6) KÜÇÜKÇEKMECE
5) ARNAVUTKÖY
4) KADIKÖY
3) GAZİOSMANPAŞA
2) PENDİK
1) ESENYURT/ derleyen: haber7
