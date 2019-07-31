Quick Sigorta Balıkesir Motofest başlıyor Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9.

Quick Sigorta ve 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan "Quick Sigorta 9. Balıkesir Motofest", Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 1 Ağustos’ta başlayacak.

Ayvalık Cunda Adası’nda yapılacak festivale, Türkiye’nin her yerinden motosiklet tutkunlarının gelmesi bekleniyor.

Festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenlenecek, çevre gezileriyle Balıkesir’in tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilecek.

Festival kapsamında, Fatma Turgut, Doğukan Manço, Gülçin Ergül, Otuzbeşlik Rocks, Kasamam, Şahıs, Afinar, Dj. Açelya, Dj. Cengiz Cebeci konser verecek. Ayrıca, Türkiye’nin ilk motosiklet filmi olan "Şeytan İcadı"nın çekimleri de yapılacak. Festival, 4 Ağustos’ta sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.