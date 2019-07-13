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Quick Sigorta, acenteler ile bir araya gelmeye devam ediyor

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan ve yenilikleriyle dijital devrim başlatan Quick Sigorta, Eskişehir’de sigorta acenteleri bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:23
Quick Sigorta, acenteler ile bir araya gelmeye devam ediyor

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan ve yenilikleriyle dijital devrim başlatan Quick Sigorta, Eskişehir’de sigorta acenteleri bir araya geldi.


Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan yerli bir firma olan Quick Sigorta, sigorta acenteleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir’de düzenlenen toplantı ile sektör buluşmaları hız kesmeden yapılıyor. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen buluşmada, çok sayıda Eskişehirli sigorta acenteleri ile Quick Sigorta yetkilileri bir araya geldi. Toplantının gündemini finansal sigorta ürünleri ve sigortacılık sektörünün genel durumu olarak oluşturdu. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da toplantıya bizzat katılarak sigorta acentelerine önemli bilgiler paylaştı.



“Banka teminat mektubuna birebir eşdeğerde ‘Kefalet’ sigortalarını piyasaya sunduk”


Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sigortacılık sektörünün Türkiye’de hala beklenilen noktada olmadığı belirterek, “Biliyorsunuz sigorta sektörü, ülkemizde eski bir sektör olmasına rağmen henüz beklenilen noktada değil. Özellikle yeni ekonomik programında, banka dışı finans alanının büyümesi söz konusu stratejik olarak biz de sigorta sektöründe bu alanda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle biz de banka dışı finans alanında ürünler geliştirerek, bu alanın büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Quick Sigorta henüz 2 yaşında bir sigorta şirketi ama buna rağmen kısa süre içerisinde sektörde önemli başarılara imza attı. Özellikle oto ve trafik sigortalarında adette sektör birincisi haline geldi. Bu başarıyı finansal sigorta alanlarında da devam ettirmeye çalışıyoruz ve kefalet sigortalarını piyasaya sunduk. Bu kefalet sigortaları banka teminat mektubuna birebir eşdeğerde bir üründür” ifadelerini kullandı.



“Kefaret senetleri vererek iş insanlarımızın kredi limitlerini kullanmalarını önlemiş oluyoruz”


Yaşar, kefaret sigortalarının iş insanları açısından önemli olduğu vurgulayarak, “Biliyorsunuz iş insanlarımızın bankalarda kredi limitleri var. Bu limitler ikiye ayrılıyor nakit ve gayri nakdi krediler olmak üzere. Biz teminat mektupları yerine, kefaret senetleri vererek iş insanlarımızın aslında bu gayri nakdi kredi limitlerini kullanmalarını önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla bankalardaki limitlerini tamamen nakit kredi olarak kullanabilme şansları oluyor. Bu ne sağlıyor? iş insanlarımızın nakit kredilerle yeni iş olanakları, yeni istihdam, yeni vergi gelirleri, yeni fabrikalar, yeni iş yerleri oluşturmasına, açmasına imkan tanıyor. Dolayısıyla ekonomiye yeni bir hacim oluşturuyor. Biz bunun için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



“Quick Finansçım adı altında yeni bir kredi skorlama ürünü gerçekleştirdik”


Ayrıca Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, mal alım/satımlarında karşı tarafın ödeme ahlakını öğrenmek için yeni bir kredi skorlama ürünü geliştirdiklerinden de bahsederek, “Bugün Eskişehir’de de başta bu finansal sigorta ürünlerimiz olmak üzere bunları anlatıyoruz. Onun dışında Quick Finansçım adı altında yeni bir kredi skorlama ürünü gerçekleştirdik. Mal alım/satımlarında ya da hizmet kiralama işlemlerinde karşı tarafın ödeme ahlakını, kredi skorlamasını öğrenmek isteyen müşterilerimiz Quick Finansçım poliçesi üzerinden bu hizmete ulaşabilirler. Bu hizmetleri anlatmak üzere bugün Eskişehir’de ve bölge acentelerimizle bir aradayız” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:23
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