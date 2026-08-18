Quick Motofest Doğu Karadeniz hattında

Quick Sigorta’nın motosiklet kültürüne verdiği destek, ağustos ayında Rize ve Artvin’de peş peşe düzenlenen iki organizasyonla devam etti. Ardeşen Motor Kulübü tarafından 10 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Ardeşen Motofest; Kaçkar Dağları, Fırtına Vadisi ve Zilkale’nin çevrelediği coğrafyada motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Dört gün süren festivalde oyunlar, yarışmalar, canlı müzik ve DJ performanslarının yanı sıra kamp ve yöresel ikramlarla bölgenin doğası ve kültürü de festival deneyiminin parçası oldu.

Ardeşen’in ardından rota Artvin’e çevrildi. Artvin Motosiklet Kulübü Derneği tarafından 14 - 16 Ağustos tarihlerinde Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen 13’üncü Quick Sigorta Artvin Motofest ise motosiklet eğitimleri, enduro oyunları, yarışmalar, çekilişler ve konserlerle üç gün boyunca iki teker tutkunlarını ağırladı. Bölge dışından gelen motosiklet kullanıcılarının yanı sıra Quick Sigorta acenteleri ve iş ortakları da her iki organizasyonda festival heyecanına ortak oldu.

“Karadeniz’de yol, festivalin kendisine dönüşüyor”

Her iki festivale de katılan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Doğu Karadeniz buluşmalarına ilişkin şunları söyledi: “Ardeşen’den Artvin’e uzanan birkaç günlük rota, motosiklet kültürünün neden bu kadar güçlü bir bağ kurduğunu çok iyi anlatıyor. Bir tarafta Fırtına Vadisi ve Kaçkarlar, diğer tarafta Kafkasör Yaylası… Burada yol, festivalin kendisine dönüşüyor. Bu organizasyonları yıllardır emek vererek yaşatan motosiklet kulüplerinin yanında olmak, acentelerimiz ve motosiklet kullanıcılarıyla aynı rotayı paylaşmak bizim için çok kıymetli. Quick Sigorta olarak bu kültürün hem etkinlik günlerinde hem de yolun tamamında yanında olmayı önemsiyoruz.”

Quick Sigorta’nın motofest buluşmaları eylül ayında Balıkesir ve Kahramanmaraş’taki organizasyonlarla devam edecek.