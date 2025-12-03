Quick Finansall, Elazığ’da Ekonomiye Kalkan Oldu: Finans ve Sigortaya Erişimde Yeni Dönem Başladı

Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar başta olmak üzere Quick iştiraklerinin yönetici kadrosu, Quick Finansall ekosisteminin işleyişi, sektöre sağladığı yenilikler ve markaların bölgesel faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Maher Holding Sigorta Grubu yöneticilerinin toplantı öncesi makamında ziyaret ettiği Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan yaptığı açılış konuşmasında , Quick Finansall ekosisteminin bölge için önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Bugün Elazığ iş dünyası olarak yalnızca bir sigortacılık modelini değil, şehrimizin ekonomik vizyonunu besleyecek yeni bir yaklaşımı konuşuyoruz. Quick Finansall’ın sunduğu bu bütünleşik yapı; işletmelerimize finansmana erişim kolaylığı sağlarken, acentelerimize de yeni bir iş hacmi yaratıyor. Bu güçlü ekosistemin Elazığ’da tanıtılıyor olmasını son derece değerli buluyor, Maher Holding’e şehrimize verdiği önem için teşekkür ediyorum.”

“Quick Finansall ekosistemi ekonomiyi güçlendiren bir vizyon”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konuşmasında finansal ekosistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bizim oluşturduğumuz finansal ekosistem Quick Finansall, yalnızca bir ürün grubu değil; iş insanlarımız, sigorta aracılarımız ve bölge ekonomisi için yeni bir değer üretme modeli. Bugün burada hep birlikte şunu konuşuyoruz: Bu ekosistem sayesinde hem işletmelerimizin hem acentelerimizin gelirlerini nasıl artırabiliriz, hem de Türkiye’nin gayri safi milli hasılasına nasıl daha güçlü katkı sağlayabiliriz. Son açıklanan verilere göre Türkiye, dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi konumunda. Ancak sigorta penetrasyonunda 33’üncü sıradayız. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bunun için de öncelikle koruma açığımızı kapatmamız, sigortayı toplumun geniş kesimlerine yaymamız gerekiyor. Quick Finansall vizyonu da tam olarak bu hedef doğrultusunda şekilleniyor.”

Toplantıda konuşan Elazığ Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı M. Harun Barutise acentelerin dönüşümdeki rolünü vurgulayarak şöyle konuştu:

“Sigorta acenteleri, hem sahadaki ihtiyaçları bilen hem de müşteriye en yakın duran taraf olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Quick Finansall ekosistemi, acentelerin iş hacmini büyüten, müşterilere daha kapsamlı çözümler sunmamızı sağlayan yenilikçi bir model. Maher Holding’in Elazığ’da acentelerle buluşması, bizlere verilen değerin açık göstergesidir. Bölgedeki tüm acenteler adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Toplantı, Hürriyet Gazetesi Yazarı ve NTV Program Yapımcısı Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde interaktif bir formatta gerçekleştirildi. Katılımcılar, sigorta ürünlerinden finansman modellerine, QCAR Mobilite hizmetlerinden yeni nesil dijital çözümlere kadar merak ettikleri tüm konuları yöneticilere birebir sorarak yanıtlarını aldı.