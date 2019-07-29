Quick Balıkesir Motofest, Ayvalık Cunda’da başlıyor 1-4 Ağustos tarihlerinde Ayvalık’ta Cunda adasında yapılacak olan 9.

1-4 Ağustos tarihlerinde Ayvalık’ta Cunda adasında yapılacak olan 9.Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivalini tanıtan Q Truck tanıtım tırı Balıkesir’de misafirlerini ağırladı.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek olan, “Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali” unvanına sahip 9.Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali bu yıl 01 - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ayvalık Cunda Adası’nda (Alibey Adası) çadır konaklamalı olarak gerçekleşecek.

Quick Balıkesir Motofest kapsamında Cunda’da 1 Ağustos’ta başlayacak festival kapsamında yola çıkan Q Truck TIR’ını Balıkesir 10Riders kulüp yetkilileri ve motosikletçileri Balıkesir girişinde karşıladı. Toplu Taşıma Merkezine getirilen Q Truck TIR’ına Balıkesir halkı da yoğun ilgi gösterdi ,

30 Temmuz tarihine kadar Toplu Taşıma Merkezi’nde kalacak olan TIR, daha sonra festivalin yapılacağı Cunda adasına gidecek.

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