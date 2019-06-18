Quaresma’dan yönetime sert mesaj! Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma sosyal medyadan "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" paylaşımını yaptı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma,İnstagram hesabından şok açıklama yaptı. Portekizli yıldız sosyal medyadan "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir" dedi. "İstanbul'a gelince açıklayacağım" Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" şeklinde paylaşımda bulundu. Bu şok çıkış, Portekizli oyuncunun, gemileri yaktığı şeklinde yorumlandı...

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