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Quaresma’dan büyük sitem!

Kasımpaşa’da forma giyen Ricardo Quaresma, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında bugüne dek yalnızca bir kez Dünya Kupası'nda boy göstermiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:24
Quaresma’dan büyük sitem!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'dan milli takım kariyeriyle ilgili gündem yaratan açıklamalar geldi. Bugüne dek yalnızca bir kez Dünya Kupası'nda (Rusya 2018) boy göstermiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Q7, ülkesinde yayın yapan Canal 11 kanalına verdiği demeçte konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Milli takıma geldiğimde mutlu değildim. Antrenörlerin bana karşı adil olmadığını hissediyordum ve rahat değildim. Portekiz liginin en iyi kanat oyuncusu olarak gösterilmeme rağmen Dünya Kupası kadrosuna alınmadım. Zaten bu durumun nedenini açıklayamıyorlardı. Şahsen ben de kimseden açıklama istemedim Bazen üzerinize gerçeklikle ilgisi olmayan etiketler yapıştırılıyor. Ben de en çok bundan muzdarip oldum."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:24
  1. Beşiktaş
  2. Kasımpaşa
  3. Ricardo Quaresma
  4. Dünya Kupası

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