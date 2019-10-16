Quaresma'dan asker selamı açıklaması! Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, milli maçta futbolcuların asker selamı vermesine ilişkin "Türk Milli Takımı'nın gol sevincinde hiç kimseye karşı herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Türk Milli Takım futbolcularının gol sonrası askerlere selam göndermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde: Türkiye Milli Takımı iyi işler yapıyor, başlarında çok iyi bir hoca var. Türk Milli Takımı'nın gol sevincinde hiç kimseye karşı herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum.

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