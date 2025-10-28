Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi! Nvidia ve AMD'ye rakip olacak

Qualcomm, veri merkezlerine özel geliştirdiği ilk yapay zekâ (AI) işlemcilerini tanıttı. AI200 modelinin 2026’da, AI250’nin ise 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce mobil cihazlara odaklanan şirket, bu hamlesiyle büyük AI modellerini çalıştıran veri merkezlerine yönelik rekabetin yeni bir oyuncusu hâline geliyor.

Qualcomm Veri Merkezi ve Edge Genel Müdürü Durga Malladi, "Önce diğer alanlarda kendimizi kanıtlamak istedik. Orada gücümüzü oluşturduktan sonra veri merkezi seviyesine geçmek oldukça doğal bir adım oldu" dedi.

NVIDIA VE AMD’YE ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE MEYDAN OKUYOR

Yeni AI200 ve AI250 çipleri, 768 GB’a kadar RAM desteği, yüksek bant genişliği ve tam sıvı soğutma sistemi gibi ileri düzey özelliklerle geliyor. Her biri 72 çipe kadar ölçeklenebilen bu sistemler, yüksek hesaplama gücü gerektiren yapay zekâ uygulamaları için tasarlandı. Çipler, Qualcomm’un mobil platformlarda kullandığı Hexagon Nöral İşlem Birimleri (NPU) teknolojisine dayanıyor.

Qualcomm, çiplerinin rakiplerine kıyasla daha düşük enerji tüketimiyle daha verimli performans sunduğunu iddia ediyor. Tam kapasiteli bir raf sistemi için tahmini enerji tüketimi ise yaklaşık 160 kilowatt olacak.

EĞİTİM DEĞİL, ÇALIŞTIRMA ODAKLI TASARIM

Yeni çipler, doğrudan büyük dil modelleri (LLM) gibi yapay zekâların çalıştırılmasına odaklanıyor. Eğitim (training) tarafı ise şimdilik ikinci planda. Bu yönüyle ürünler, yeni modeller geliştirmek isteyen kurumlar yerine, mevcut modelleri verimli biçimde çalıştırmak isteyen veri merkezi ve bulut sağlayıcılarını hedefliyor.

ÇİPLER AYRI AYRI DA SATILACAK

Qualcomm yalnızca kendi raf sistemlerini sunmakla kalmayacak, aynı zamanda bu sistemleri oluşturan çip ve parçaları ayrı olarak da satışa sunacak. Böylece bulut sağlayıcılar, kendi özelleştirilmiş raf sistemlerini inşa etme özgürlüğüne kavuşacak.

GÖZLER 6.7 TRİLYON DOLARLIK DEV PAZARDA

Teknoloji analistlerine göre, 2030 yılına kadar veri merkezlerine yapılacak toplam yatırımın 6,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırımların büyük bölümünün AI çipleri ve donanımlarına yönelmesi, sektörde Nvidia dışında yeni oyunculara da yer açabilir. AMD bu alanda son dönemde önemli adımlar atarken, Qualcomm’un hamlesi de bu rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.