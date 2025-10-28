  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Teknoloji Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi! Nvidia ve AMD'ye rakip olacak
Teknoloji

Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi! Nvidia ve AMD'ye rakip olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi! Nvidia ve AMD'ye rakip olacak

Mobil işlemcileriyle tanınan Qualcomm, veri merkezi pazarına adım attı. Yeni AI çipleri AI200 ve AI250 ile Nvidia ve AMD'nin egemen olduğu alanda güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Qualcomm, veri merkezlerine özel geliştirdiği ilk yapay zekâ (AI) işlemcilerini tanıttı. AI200 modelinin 2026’da, AI250’nin ise 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce mobil cihazlara odaklanan şirket, bu hamlesiyle büyük AI modellerini çalıştıran veri merkezlerine yönelik rekabetin yeni bir oyuncusu hâline geliyor.

Qualcomm Veri Merkezi ve Edge Genel Müdürü Durga Malladi, "Önce diğer alanlarda kendimizi kanıtlamak istedik. Orada gücümüzü oluşturduktan sonra veri merkezi seviyesine geçmek oldukça doğal bir adım oldu" dedi.

NVIDIA VE AMD’YE ENERJİ VERİMLİLİĞİYLE MEYDAN OKUYOR

Yeni AI200 ve AI250 çipleri, 768 GB’a kadar RAM desteği, yüksek bant genişliği ve tam sıvı soğutma sistemi gibi ileri düzey özelliklerle geliyor. Her biri 72 çipe kadar ölçeklenebilen bu sistemler, yüksek hesaplama gücü gerektiren yapay zekâ uygulamaları için tasarlandı. Çipler, Qualcomm’un mobil platformlarda kullandığı Hexagon Nöral İşlem Birimleri (NPU) teknolojisine dayanıyor.

Qualcomm, çiplerinin rakiplerine kıyasla daha düşük enerji tüketimiyle daha verimli performans sunduğunu iddia ediyor. Tam kapasiteli bir raf sistemi için tahmini enerji tüketimi ise yaklaşık 160 kilowatt olacak.

EĞİTİM DEĞİL, ÇALIŞTIRMA ODAKLI TASARIM

Yeni çipler, doğrudan büyük dil modelleri (LLM) gibi yapay zekâların çalıştırılmasına odaklanıyor. Eğitim (training) tarafı ise şimdilik ikinci planda. Bu yönüyle ürünler, yeni modeller geliştirmek isteyen kurumlar yerine, mevcut modelleri verimli biçimde çalıştırmak isteyen veri merkezi ve bulut sağlayıcılarını hedefliyor.

ÇİPLER AYRI AYRI DA SATILACAK

Qualcomm yalnızca kendi raf sistemlerini sunmakla kalmayacak, aynı zamanda bu sistemleri oluşturan çip ve parçaları ayrı olarak da satışa sunacak. Böylece bulut sağlayıcılar, kendi özelleştirilmiş raf sistemlerini inşa etme özgürlüğüne kavuşacak.

GÖZLER 6.7 TRİLYON DOLARLIK DEV PAZARDA

Teknoloji analistlerine göre, 2030 yılına kadar veri merkezlerine yapılacak toplam yatırımın 6,7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırımların büyük bölümünün AI çipleri ve donanımlarına yönelmesi, sektörde Nvidia dışında yeni oyunculara da yer açabilir. AMD bu alanda son dönemde önemli adımlar atarken, Qualcomm’un hamlesi de bu rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

OpenAI’dan dev adım! Yapay zekayla web deneyimi değişiyor
OpenAI’dan dev adım! Yapay zekayla web deneyimi değişiyor

Teknoloji

OpenAI’dan dev adım! Yapay zekayla web deneyimi değişiyor

Yapay zeka, meme kanserini doktorlardan önce tespit etti: Erken teşhiste yeni dönem
Yapay zeka, meme kanserini doktorlardan önce tespit etti: Erken teşhiste yeni dönem

Sağlık

Yapay zeka, meme kanserini doktorlardan önce tespit etti: Erken teşhiste yeni dönem

Yapay Zekâ Enerjiye Akıl Katıyor!
Yapay Zekâ Enerjiye Akıl Katıyor!

Ekonomi

Yapay Zekâ Enerjiye Akıl Katıyor!

MEB'den yapay zeka devrimi! Bakan Tekin açıkladı
MEB'den yapay zeka devrimi! Bakan Tekin açıkladı

Eğitim

MEB'den yapay zeka devrimi! Bakan Tekin açıkladı

MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?
MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Eğitim

MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Yapay zekayla geleceği sigortalıyoruz
Yapay zekayla geleceği sigortalıyoruz

Ekonomi

Yapay zekayla geleceği sigortalıyoruz

Bursa iş dünyasında yeni dönem! Yapay zeka dönüşümü resmen başladı
Bursa iş dünyasında yeni dönem! Yapay zeka dönüşümü resmen başladı

Kobi

Bursa iş dünyasında yeni dönem! Yapay zeka dönüşümü resmen başladı

Tuhaf olayı Başbakan duyurdu: Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile
Tuhaf olayı Başbakan duyurdu: Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile

Dünya

Tuhaf olayı Başbakan duyurdu: Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile

Çin, yapay zekâyı orduya entegre ediyor
Çin, yapay zekâyı orduya entegre ediyor

Dünya

Çin, yapay zekâyı orduya entegre ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23