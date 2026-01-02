  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

44 yıldır yayında olan ünlü TV kanalı, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması nedeniyle Avrupa, Asya ve Türkiye'deki tematik kanallarını kapattı.

#1
Foto - Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

Bir zamanlar popüler kültürün merkezinde yer alan ve müzik dünyasına yön veren televizyon ağı MTV, "stratejik yapılanma kararı" doğrultusunda dün itibarıyla bünyesindeki tematik müzik kanallarının yayınına son verdi. Paramount Global çatısı altında faaliyet gösteren ağ, izleyici alışkanlıklarının dijital platformlara kayması ve geleneksel kablolu yayıncılığın düşüşe geçmesi nedeniyle Avrupa, Asya ve Türkiye'nin de dahil olduğu geniş bir coğrafyada "müzik odaklı televizyon" dönemini kapattı.

#2
Foto - Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

Kapatılan kanallar arasında, yıllardır nostalji ve güncel hit müzik yayını yapan MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi platformlar yer alıyor. Bu kanallar, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla uydu ve kablolu TV paketlerinden çıkarıldı. Şirket kaynaklarına ve basına konuşan uzmanlara göre bu karar, "MTV markasının tamamen bittiği" anlamına gelmiyor. İngiliz medyasına göre ana marka olan MTV, yayın hayatına devam edecek ancak içeriği müzik videolarından oluşmayacak. Kanal yayın akışına reality şovlar, diziler ve eğlence programları ile devam edecek. Müzik içeriği artık televizyon ekranı yerine dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden devam edecek.

#3
Foto - Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

Türkiye'den izleyiciler için bu durum, televizyon kumandasındaki müzik kanalları döneminin kapandığı anlamına geliyor. Yerel platformlar üzerinden erişilebilen ve 7/24 müzik klibi yayınlayan MTV logolu kanallar artık erişime kapalı olacak veya yerini dijital platform içeriklerine bırakacak.

#4
Foto - Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

1981 yılında The Buggles'ın "Video Killed the Radio Star" klibiyle yayın hayatına başlayan kanal, yine bu klip ile yayın hayatına veda etti. MTV, 40 yılı aşkın süre boyunca müzik endüstrisinin en güçlü tanıtım mecrası olmuştu. "Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte televizyondan müzik klibi izleme alışkanlığının sona erdiğini" aktaran yetkililer, "bu kapanışın beklenen bir son olduğunu" ifade etti. MTV markası, Video Müzik Ödülleri (VMA) ve Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) gibi büyük organizasyonlarla varlığını sürdürmeye devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"
Gündem

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü! "Yüzde 60 oyla seçildik" diye övünenlerin, Baş..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
İHA’ların uçuş görev dosyası ele geçirdi
Gündem

İHA’ların uçuş görev dosyası ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Putin'e suikast amacıyla gönderilen İHA’ların uçuş görev dosyasını ele geçirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23