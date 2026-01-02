Yıllardır yayındaydı! Efsane TV kanalı resmen kapandı

Kapatılan kanallar arasında, yıllardır nostalji ve güncel hit müzik yayını yapan MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Music 24, Club MTV ve MTV Live gibi platformlar yer alıyor. Bu kanallar, 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla uydu ve kablolu TV paketlerinden çıkarıldı. Şirket kaynaklarına ve basına konuşan uzmanlara göre bu karar, "MTV markasının tamamen bittiği" anlamına gelmiyor. İngiliz medyasına göre ana marka olan MTV, yayın hayatına devam edecek ancak içeriği müzik videolarından oluşmayacak. Kanal yayın akışına reality şovlar, diziler ve eğlence programları ile devam edecek. Müzik içeriği artık televizyon ekranı yerine dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden devam edecek.