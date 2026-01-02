  • İSTANBUL
İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi
İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi

Gürcistan'a giden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti.

Foto - İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi

İbrahim Tatlıses, Türkiye'de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk'ü ziyaret etti.

Foto - İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiğini duyurdu. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

Foto - İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise çocuklardı. 20 çocuğun olduğu fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Foto - İbrahim Tatlıses’ten çok tartışılacak karar! Kırmızı bültenle aranan ismi ziyaret etti, 20 çocuğuyla fotoğraf çektirdi

