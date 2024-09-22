QUAD liderlerinden ‘Ateşkes’ açıklaması!
ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Liderler Zirvesi'nin ardından Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD liderleri İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Biden'ın evinin bulunduğu Delaware'de bir araya gelen QUAD ülkelerinin liderleri, hem ikili hem de bölgesel konularda kapsamlı değerlendirme yaptı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi ağırlayan Biden, dörtlü zirve öncesinde liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD Liderlerinden (Quad) yapılan ortak açıklamada, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmamasından derin kaygı duyulduğu ifade edildi.
Liderler terör devleti israil’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin “Gazze'de yaşanan büyük sivil kayıpları ve insani kriz kabul edilemez” açıklaması yaptı.
Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapan QUAD liderleri, “Bir takas anlaşmasının Gazze'de acil ve uzun vadeli bir ateşkese yol açacağını vurguluyoruz” dedi.