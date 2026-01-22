QPAY ile Bilsoft’tan mali müşavirlere uçtan uca ödeme entegrasyonu

QPAY ve Bilsoft’un birlikte geliştirdiği entegrasyon modeli, 7 Ocak 2026 tarihinde Quick Tower’da düzenlenen “Mali Müşavirlik Mesleğinin Değişimi ve Fırsatlara Uyum” başlıklı seminerde sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Etkinlikte, mali müşavirlerin ödeme, tahsilat ve muhasebe süreçlerini tek akışta yönetmelerini sağlayan çözüm mimarisi, uygulama örnekleriyle aktarıldı.

Quick Finansall ekosisteminde yeni temas noktası

Seminerin açılış konuşmasını yapan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QPAY’in sahadaki yaygınlaşmasını Quick Finansall ekosisteminin doğal bir uzantısı olarak değerlendirdiklerini belirtti:

“Sigorta ile başlayıp finans ve ödeme sistemlerine uzanan bütünleşik bir ekosistem kurduk. QPAY ve Bilsoft iş birliği, bu ekosistemde ürünlerin ve entegrasyonların sahaya temas ettiği önemli bir adım. Regülasyona tabi şirketlerden oluşan yapımız, paydaşlarımız için güven zemini oluştururken; uzman iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümler, sektörde gerçek ihtiyaçlara karşılık veriyor.”

QPAY ile ödeme, tahsilat ve açık bankacılık tek mimaride

QPAY Genel Müdürü Dr. Onur Baran Çağlar, QPAY’in projedeki rolünü şu sözlerle aktardı:

“QPAY’i kullanıcıya görünmeyen ama kusursuz çalışan bir ödeme altyapısı olarak konumluyoruz. Ödeme, tahsilat ve açık bankacılık kabiliyetlerini regülasyona uyumlu ve çevik bir mimariyle tek akışta sunuyoruz. Hedefimiz, ödeme yolculuğundaki sürtünmeyi azaltarak güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak.”

Sahadaki ihtiyaca dayalı çözüm

Seminerde, e-belge ve e-defter süreçlerinde dijitalleşmenin büyük ölçüde tamamlandığı; buna karşın ödeme adımının hâlâ birçok işletmede ayrı kanallardan yürütüldüğü vurgulandı. Bu kopuk yapının manuel veri girişini artırdığı, hata riskini yükselttiği ve mali müşavirlerin zamanını operasyonel rutine bağladığına dikkat çekildi. QPAY – Bilsoft entegrasyonunun, bu boşluğu “uçtan uca akış” yaklaşımıyla kapatmayı hedeflediği ifade edildi.

“Teknoloji mali müşaviri güçlendirir”

Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli, iş birliğinin odağını şöyle özetledi: “Bu entegrasyonla mükellefin ödeme adımını da muhasebe akışına dahil ederek manuel işlemleri azaltıyoruz. Teknoloji mali müşavirin yerine geçmez; tam tersine onu daha güçlü kılar.”

Bilsoft Genel Müdürü Erhun Öcal ise mali müşavirlerin değişen rolüne dikkat çekti:

“Otomasyon sayesinde mali müşavirler, operasyonel işlerden ziyade danışmanlık ve risk analizi rollerini daha fazla ön plana çıkarabilecek.”

Entegrasyon projesi neleri kapsıyor?

Yeni model kapsamında:

• Bilsoft altyapısı üzerinden QPAY’in ödeme ve tahsilat kabiliyetlerine tek noktadan erişim,

• Fatura ve ödeme verilerinin otomatik aktarımıyla hız ve doğruluk kazanımı,

• LUCA entegrasyonu sayesinde muhasebeleştirme süreçlerinde hata payının azaltılması,

• Mali müşavirlere özel portal üzerinden mükellef süreçlerinin izlenmesi ve yönetimi hedefleniyor.

İşNet’ten güvenli altyapı katkısı

Projeye veri merkezi ve siber güvenlik katmanında destek veren İşNet adına konuşan Grup Müdürü Ayhan Akgöz, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümde “eksik kalan parça” olduğuna dikkat çekti.

Uygulama senaryoları ilgi gördü

Seminerin soru-cevap bölümünde, Noyan Doğan moderatörlüğünde; yoğun bankacılık hareketlerinin konsolidasyonu, tahsilat hızının artması ve hatalı eşleştirmelerin azalması gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, otomasyonun mali müşavirlikte zaman kazandıran ve katma değer üreten bir dönüşüm yarattığı konusunda ortak görüş bildirdi.