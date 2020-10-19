QNB Finansbank'ın dijital asistanı "Q-Finansal zeka" bankacılığa yeni bir yön veriyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği dijital asistan "Q-finansal zeka" ile bankacılık, sohbet ortamında daha da akıllı ve kolay bir hale geliyor. Q, düzenli ödemeleri ve önemli konuları kullanıcıların yerine takip ediyor. İşlemleri kullanıcıyla sohbet ederek hızlıca tamamlıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın girişim hızlandırma programı Qnbeyond'un ilk çalışmalarından biri olan ve 2019 yılında hayata geçen dijital asistan Q 3,5 milyon mobil şube müşterisinin hayatına yeni bir yön getirdi. Q, düzenli işlemleri zamanında hatırlatarak ve önemli konularda uyararak kullanıcıları, bankacılık işlemlerini takip etme zahmetinden kurtarıyor.

QNB Finansbank'ın çatısı altında insanlara ve yaratıcı fikirlere değer katan, startuplarla el ele vererek fark yaratmaya odaklanan inovasyon laboratuvarı Qnbeyond'un en önemli çıktılarından biri olan dijital bankacılık asistanı Q, kurulduğu 2019 yılından bu yana mobil şube müşterilerinin yüzde 80'ine hizmet verdi.





- "Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor"





Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qnbeyond Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, şunları kaydetti:

"Q'nun en büyük özelliği kullanıcılarını tanıyıp alışkanlıklarını öğrenmesi. Düzenli yapılan bankacılık işlemlerini sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Üstelik bunu sizinle konuşur gibi sohbet kolaylığında yapıyor. Sizi çok iyi tanıyan ve işinin ehli bir asistan gibi işlemlerinizi takip ediyor, önemli konularda sizi bilgilendiriyor, sorularınızı cevaplıyor. Fatura tutarındaki beklenmedik yükselişleri , kartınızdan çift çekilen tutarları ya da talimatınızın süresinin dolması gibi konuları fark ederek uyarıyor."

Q- finansal zeka her geçen gün kendini geliştirerek müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya tüm gücüyle devam ediyor.