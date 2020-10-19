  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel QNB Finansbank'ın dijital asistanı "Q-Finansal zeka" bankacılığa yeni bir yön veriyor
Aktüel

QNB Finansbank'ın dijital asistanı "Q-Finansal zeka" bankacılığa yeni bir yön veriyor

Qnbeyond Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner: - "Q'nun en büyük özelliği kullanıcılarını tanıyıp alışkanlıklarını öğrenmesi. Düzenli yapılan bankacılık işlemlerini sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:50:07 -
QNB Finansbank'ın dijital asistanı "Q-Finansal zeka" bankacılığa yeni bir yön veriyor

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ın hayata geçirdiği dijital asistan "Q-finansal zeka" ile bankacılık, sohbet ortamında daha da akıllı ve kolay bir hale geliyor. Q, düzenli ödemeleri ve önemli konuları kullanıcıların yerine takip ediyor. İşlemleri kullanıcıyla sohbet ederek hızlıca tamamlıyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın girişim hızlandırma programı Qnbeyond'un ilk çalışmalarından biri olan ve 2019 yılında hayata geçen dijital asistan Q 3,5 milyon mobil şube müşterisinin hayatına yeni bir yön getirdi. Q, düzenli işlemleri zamanında hatırlatarak ve önemli konularda uyararak kullanıcıları, bankacılık işlemlerini takip etme zahmetinden kurtarıyor.

QNB Finansbank'ın çatısı altında insanlara ve yaratıcı fikirlere değer katan, startuplarla el ele vererek fark yaratmaya odaklanan inovasyon laboratuvarı Qnbeyond'un en önemli çıktılarından biri olan dijital bankacılık asistanı Q, kurulduğu 2019 yılından bu yana mobil şube müşterilerinin yüzde 80'ine hizmet verdi.


- "Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor"


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Qnbeyond Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, şunları kaydetti:

"Q'nun en büyük özelliği kullanıcılarını tanıyıp alışkanlıklarını öğrenmesi. Düzenli yapılan bankacılık işlemlerini sizin yerinize takip edip zamanı geldiğinde hatırlatıyor. Bu yönüyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini kökünden değiştiriyor. Üstelik bunu sizinle konuşur gibi sohbet kolaylığında yapıyor. Sizi çok iyi tanıyan ve işinin ehli bir asistan gibi işlemlerinizi takip ediyor, önemli konularda sizi bilgilendiriyor, sorularınızı cevaplıyor. Fatura tutarındaki beklenmedik yükselişleri , kartınızdan çift çekilen tutarları ya da talimatınızın süresinin dolması gibi konuları fark ederek uyarıyor."

Q- finansal zeka her geçen gün kendini geliştirerek müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya tüm gücüyle devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz
Dünya

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle hem kendini hem de ülkesini rezil etmeyi sürdürüyor. Paşin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay