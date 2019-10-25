‘PYD terör örgütü değil’ diyen CHP’li Erdal Aksünger fena kıvırdı!

Katıldığı TV programında kullandığı "PYD terör örgütü değildir" ifadeleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayan CHP'li Erdal Aksünger yeni bir açıklama yaptı. Kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunan Aksünger, Barış Pınarı Harekatı'nı 'cinayet' olarak nitelendirip "PYD 2003'te kurulmuş bir partidir" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, toplumun her kesiminden tepki toplayan "PYD terör örgütü değildir" çıkışıyla ilgili konuştu.

CHP'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger şöyle konuştu:

"PYD bir partidir"

Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten.

Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir.

PYD 2003’te Esed döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş.

Suriye’de barışın tarafında ve Suriye’nin parçalanmaması noktasında diyalog içerisinde olsaydık bugün bu kadar cinayetlik işler yaşanmazdı.

Ne Türkiye ordusu ‘Milli Suriye Ordusu’ diye ne olduğu belli olmayan bir orduyu önüne katıp bir yerlere gitmezdi, böyle bir saçmalık olmazdı.