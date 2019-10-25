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‘PYD terör örgütü değil’ diyen CHP’li Erdal Aksünger fena kıvırdı!

Geçtiğimiz günlerde "PYD terör örgütü değildir" diyerek büyük bir skandala imza atan CHP'li Erdal Aksünger, yeni bir açıklama yaparak kıvırdı. Aksünger, "PYD 2003'te kurulmuş bir partidir" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 20:17
‘PYD terör örgütü değil’ diyen CHP’li Erdal Aksünger fena kıvırdı!

Katıldığı TV programında kullandığı "PYD terör örgütü değildir" ifadeleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayan CHP'li Erdal Aksünger yeni bir açıklama yaptı. Kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını savunan Aksünger, Barış Pınarı Harekatı'nı 'cinayet' olarak nitelendirip "PYD 2003'te kurulmuş bir partidir" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, toplumun her kesiminden tepki toplayan "PYD terör örgütü değildir" çıkışıyla ilgili konuştu.

CHP'nin, kendisiyle ilgili inceleme başlattığı haberlerine dair kendisine ulaşan resmi bir yazı olmadığını belirten Aksünger şöyle konuştu:

"PYD bir partidir"

Bana herhangi bir şey ulaşmadı, ben de yeni gördüm ama ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Böyle bir şeyin olması mantıksız zaten.

Buradaki amaç sadece linç etmek ve iktidarın oyunlarına gelmekten başka bir şey değil. Şu an linç yapmaya çalışıyorlar. Parti eğer soruşturma açıyorsa parti de katılıyor demektir.

PYD 2003’te Esed döneminde daha böyle konular yokken bir parti olarak kurulmuş.

Suriye’de barışın tarafında ve Suriye’nin parçalanmaması noktasında diyalog içerisinde olsaydık bugün bu kadar cinayetlik işler yaşanmazdı.

Ne Türkiye ordusu ‘Milli Suriye Ordusu’ diye ne olduğu belli olmayan bir orduyu önüne katıp bir yerlere gitmezdi, böyle bir saçmalık olmazdı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 20:17
  1. Ordu
  2. Erdal Aksünger
  3. CHP

YORUM YAZ

  • HadraHadra4 sa önce
    Kabahat sizde sizi bu noktaya getirenTBMM, Adalet,vbKurumlar İkincisi Gerçeği görmeyen veya görmek istemeyen Vatandaşlarımız.
  • hus coshus cos5 sa önce
    bu gün pkk nın en büyük destekcisi chp mi; hdp mi ne diyordu kk terör örgütü diyemediği için dağdaki arkadaşlar demeyi tercih etti. pkk nın temelinde chp varmıdır yokmudur.
  • AkilAkil5 sa önce
    CHP nin seçme karpuzlari ne konuştuğunu bilmeyen asalak ları bunlara devlet verecen devlet yonetecekler bu nasıl profesör olmuş 
  • ŞahinbeyŞahinbey6 sa önce
    Ne dediğinin,ne yediğinin,ne içtiğinin ve ne konuşacağının farkında olmayan,konuştukça batan zavallı.
  • abdullahabdullah6 sa önce
    yani bus...sıvamak ve üstüne tüydikmek kabilinden önerme
  • abdrhmnabdrhmn6 sa önce
    tipe bak ..................
  • Gören GözGören Göz6 sa önce
    Şeytan hariç fasık ve münafıklar da insandır.
  • Berkant SelenBerkant Selen7 sa önce
    Sonuçta PYD silaha sarıldı İŞİD'in Suriye'den temizlenmesinde rol oynadı ve daha sonra o silahlanma çığırından çıkıp hedefini şaşırmıştır.
  • Nizami alem Nizami alem 7 sa önce
    Vay mezhepçi soytarı vay...
  • VatanseverVatansever7 sa önce
    Gömün bunları
  • ............7 sa önce
    Bunlara bu ülkede yer yok.
  • SerhatSerhat7 sa önce
    Seninermeni olduğunu tüm izmir biliyor. ..........
  • SolcuSolcu7 sa önce
    Bunun gibi ..ler yüzünden askerim şehit düşüyor.pkkypg bunlardan cesaret aliyot
  • TurkTurk7 sa önce
    Sanada ypgyede ......... .defol bu ulkedenn
  • TurkTurk7 sa önce
    Sanada partinede .......
  • VatanVatan7 sa önce
    silahlı partimi olur.......

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