PYD mensubu terörist yapılan operasyonla yakalandı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.

Sorgulanmak üzere komutanlığa götürüldü

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.