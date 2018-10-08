PYD mensubu terörist yapılan operasyonla yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist silahsız olarak yakalandı.08 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.
Sorgulanmak üzere komutanlığa götürüldü
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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