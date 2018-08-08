PVC pencere temizliği yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

PVC pencereleri temizlerken, partiküllü temizleyiciler yerine sıvı ya da krem temizleyicilerin kullanılması önemli olduğu gibi, çözücü ya da ağartıcı maddelerin kullanılmaması da önemlidir.

Yeni takılan PVC pencerelerin temizliği için bol su kullanılması ve toz ya da kum taneciklerinin yüzeyden arındırılması önemli olduğu gibi, periyodik temizliğin de sık yapılması gereklidir.

Pencere temizliği yaparken, öncelikle çerçevelerin temizlenmesini önemlidir. Temizliğe camlardan başlamak, çerçeveleri silerken, camların yeniden kirlenmesine neden olur.

PVC pencerelerde, özellikle dış tarafta kalan bölüm sık kirlendiğinden, temizlik işleminin sıklıkla yapmanız önemlidir. Temizliğin geciktirilmesi, hem temizliğin daha yorucu olmasına ve daha fazla zaman almasına neden olacaktır.

Pencere çerçevelerini silerek temizlik işlemi yapılabileceği gibi, yıkayarak da temizlik sağlayabilirsiniz. Temizliği uzun süredir yapılmayan çerçeveler için bezle silmek yerine, fırça ile yıkama yapmak çok daha etkili bir yöntemdir.

Pencere camlarını sert bir bezle silmek ya da lekeleri metal, cam gibi çubuklarla çıkarmaya çalışmak camların çizilmesine neden olur. Bu nedenle temizlik işlemi yumuşak bir bezle yapmalısınız

Sararmış pencere çerçeveleri için sıvı krem temizleyiciler ya da yağ sökücüler kullanabilirsiniz.

PVC pencere çerçevelerini ve camları temizlerken, mikrofiber bez kullanmanız ve kurulama işlemini etkili bir şekilde yapmanız da son derece önemlidir.