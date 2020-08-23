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Gündem Pütürge'de korkutan deprem
Gündem

Pütürge'de korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:30:00 - 2020-08-23 22:36:18
Pütürge'de korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprimin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, derinliğininse 5 kilometre olduğu bildirildi.

AFAD derinliği 11.89 kilometre olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, derinliği 11.89 km olarak kaydedildi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirilirken, ölen ya da yaralanan olduğu bilgisi geçilmedi.

Sivrice depremi sonrası Pütürge'de artçı depremler oluyor

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen ilçelerden biri Pütürge'de çok sayıda ev ağır hasar almıştı. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyük artçı depremlerin yaşandığı Pütürge'de yetkililer hasarlı evlere girilmemesi konusunda ayrıda bulunuyor.

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