Putin'in tercihi Trump'ı üzdü: Nasıl davranacağımı bilmiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki açıklamasını yorumlayan Trump, Rus liderin sözlerini nasıl değerlendireceğini bilmediğini söyledi.

Trump, “Putin bugün çıktı ve Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi, onu arayıp içtenlikle teşekkür etmeli miydim bilmiyorum, Kamala'ya desteğini açıkladı ve bunu nasıl değerlendireceğimi anlamadığımı hissediyorum, bununla bana hakaret mi etti yoksa iyilik mi yaptı bilmiyorum” dedi.

Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.