Putin'in temsilcisi Dmitriyev duyurdu: Anlaşmada ilerleme sağlandı

SON DAKİKA
Rusya lideri Putin'in temsilcisi Dmitriyev, Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme sağlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İngiltere ve Avrupa’nın engellemelerine rağmen Ukrayna barış anlaşması konusunda ilerleme sağlandığını söyledi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yürütülen üçlü müzakereler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte Rusya-ABD ekonomik ilişkileri konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Buna Rus-Amerikan ekonomik işbirliği grubu da dahil. Bugün de bir toplantı yaptık ve görüşmeler olumlu seyrediyor.” dedi.

 

Abu Dabi'de müzakerelerde ilerleme olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Dmitriyev, “Avrupa ve İngiltere'den savaşı kışkırtanlar sürekli bu süreci engellemeye çalışıyor. Bu tür girişimler ne kadar çok olursa, ilerleme sağlandığı o kadar çok görünür hale geliyor. Olumlu bir ilerleme sağlandı.” diye konuştu.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de dün başlayan üçlü müzakereler, bugün de devam ediyor.

