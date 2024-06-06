Putin'in tehdidi gündem olurken Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Rusya'nın online perakende şirketi Wildberries, Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

Wildberries CEO'su Tatiana Bakalchuk, online giyim perakendecisinin Umman ve Türkiye'de yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi. Şirket ayrıca gelecekte Latin Amerika ve Afrika pazarlarına da girmeyi planlıyor.

Rusya bölgesindeki en büyük e-ticaret şirketi ve en büyük perakendeci şirketi olan Wildberries 2019'da 3 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Şirketin kurucusu Tatiana Bakalchuk, 2024 yılı için öncelikli dış pazarların Çin, Körfez ülkeleri ve BDT olduğunu belirtti. Latin Amerika ve muhtemelen Afrika'ya daha fazla genişleme planlanıyor.

Bakalchuk, Rusya'nın bu bölgelerdeki devletlerle işbirliğine ilgi duyduğunu vurguladı.

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Daha önce “Magnit ”in eski üst düzey yöneticisi Olga Naumova'nın yakında Wildberries'de icra direktörlüğü görevini üstleneceği biliniyordu.

Tatiana Bakalchuk, Naumova'nın perakende alanındaki deneyiminin Wildberries pazarının daha da kullanıcı odaklı hale gelmesine ve şirketin kârının artmasına yardımcı olacağından emin olduğunu belirtti.

Kaynak: Patronlar Dünyası