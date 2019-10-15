Putin'in Suriye Özel Temsilcisi’nden Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak' diyalog halinde olduklarını söyledi.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ve Suriye ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, "Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez bir şey de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu ekledi.

"Türkiye ile Suriye görüşüyor" diyen Lavrentyev, "Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Suriye hükümet güçlerinin bütün sınır boyunca yerleştirilmesi yoluyla sağlanmalı" dedi.

Lavrentyev, Rusya'nın ABD'nin Suriye'den askerlerini çektiğine dair şüpheleri olduğunu söylediği açıklamaya şöyle devam etti, "Rusya, Suriye ile Türkiye arasında herhangi bir çatışmaya imkan vermeyecek. Türk ordusunun Suriye'deki operasyonu kuzeydoğu Suriye'de inanç dengesini bozabilir. Şam ile Kürtler arasında daha aktif diyalog Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin yeniden tesis edilmesine yardım edecek. Türkiye-Suriye sınırının güvenliği Suriye hükümet güçlerinin bütün sınır boyunca yerleştirilmesi yoluyla sağlanmalı"