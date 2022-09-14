Putin'in makam aracına bombalı saldırı! Araçtan dumanlar yükseldiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.

Diğer yandan Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi. Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı ve ya olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Ambulans detayı

Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.