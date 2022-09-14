  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'in makam aracına bombalı saldırı! Araçtan dumanlar yükseldiği iddia edildi
Dünya

Putin'in makam aracına bombalı saldırı! Araçtan dumanlar yükseldiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına bombalı saldırı düzenlendiği belirtilirken, Putin'in bölgeden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 22:08:00 - 2022-09-14 22:13:46
Putin'in makam aracına bombalı saldırı! Araçtan dumanlar yükseldiği iddia edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği iddialar arasında.

Diğer yandan Putin'in aracının zarar görmeden olay yerinden başka bir yere götürüldüğü ve yedek bir konvoyun içine katıldığı belirtildi. Kremlin kaynakları henüz olayı doğrulamadı ve ya olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

Ambulans detayı

Ayrıca suikast girişiminde Putin'in eskortluğunu yapan aracın geçişinin bir ambulans tarafından engellendiği de iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23