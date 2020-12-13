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Dünya Putin'in korumasını bu kare yaktı! Kovuldu
Dünya

Putin'in korumasını bu kare yaktı! Kovuldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Anna Khramtsova, yasağı deldiği gerekçesiyle kovuldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:11:00 -
Putin'in korumasını bu kare yaktı! Kovuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusal koruma ekibinde bulunan 32 yaşındaki bir çocuk annesi Anna Khramtsova, geçen sene Rusya'da yapılan en güzel koruma güzellik yarışmasında binden fazla adayı eleyerek birinci olmuştu. Sosyal medya hesabından görev yaptığı serviste çektiği videoyu paylaşan genç kadın, yasağı deldiği gerekçesiyle işten atıldı.

Anna, yaptığı açıklamada, aşırı güzel olduğu için koruma ekibinde bulunan diğer kadın korumaların kendisini kıskandıklarını bu nedenle amirleri tarafından paylaştığı videonun bahane gösterilerek kovulduğunu iddia etti.

İlk göreve başladığından beri kadın korumaların kendisini kıskanmaya başladıklarını söyleyen Anna, güzellik yarışmasını kazandıktan sonra kıskançlığın nefrete dönüştüğünü, bu işi bırakmayacağını ve göreve tekrar dönmek için mahkemeye gideceğini söyledi.

Anna, erkek meslektaşlarının yarışmayı kazandıktan sonra kendisini tebrik ettiklerini, hatta bazılarının kendisi ile ilişki yaşamak istediklerini kadın meslektaşlarının kendisine selam vermediklerini ve çok acımasızca davrandığını söyledi.

Anna'nın kovulması ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, Anna'nın görevi ile ilgili kapalı olan ve kimsenin görmemesi gereken bir alanda video çekmesinin kabul edilemez olduğunu, bu konuda tüm personelin gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini söyledi.

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