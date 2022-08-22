Putin'in kara kutusu Dugin'in kızı bombalı saldırıda ölmüştü... FETÖ hakkında bakın ne söylemiş!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş stratejisti Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, dün suikast ile öldürüldü. Dugina'nın Rusya Savunma Bakanlığı'nın TV kanalında yaptığı FETÖ uyarısı tekrar gündeme geldi.
Dün gece suikasta uğrayan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında yaptığı FETÖ uyarısı yeniden gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan videoda Darya Dugina’nın, "Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım’da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna’da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen’in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı. Sabotaj için kullanılabilirler.” ifadelerini kullandığı görülüyor.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Dugina’ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor.” ifadelerine yer verildi.