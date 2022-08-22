  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Putin'in kara kutusu Dugin'in kızı bombalı saldırıda ölmüştü... FETÖ hakkında bakın ne söylemiş!
Gündem

Putin'in kara kutusu Dugin'in kızı bombalı saldırıda ölmüştü... FETÖ hakkında bakın ne söylemiş!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baş stratejisti Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, dün suikast ile öldürüldü. Dugina'nın Rusya Savunma Bakanlığı'nın TV kanalında yaptığı FETÖ uyarısı tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 10:37:00 -
Putin'in kara kutusu Dugin'in kızı bombalı saldırıda ölmüştü... FETÖ hakkında bakın ne söylemiş!

Dün gece suikasta uğrayan Rus siyaset bilimci Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina'nın, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında yaptığı FETÖ uyarısı yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Darya Dugina’nın, "Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım’da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna’da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen’in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı. Sabotaj için kullanılabilirler.” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Dugina’ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor.” ifadelerine yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salihce

Dugini AKP nin yoldaşı ulusalcı , Ergenekon cular iyi bilir. 15 Temmuz tiyatrosunun içinde olandır.

1514

 surat iblis her pisliğin altından çıkıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23