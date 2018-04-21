'Putin'in kalemi'ni sattılar! İşte fiyatı
Fransa'da bir müzayede evi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kullandığı öne sürülen bir kalemi açık artırma ile 63 bin euroya sattı.21 Nisan 2018 Cumartesi 09:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kullandığı ileri sürülen bir dolma kalem, Fransa’da Drouot müzayede evi tarafından açık arttırmaya satıldı. Kalem, 63 bin euro'ya satıldı.
PUTİN'İN KALEMİ
Le Parisien gazetesinin aktardığına göre, Putin'in kullandığı ileri sürülen ve gümüş çift başlı kartal ve 20 Swarowski kristalle süslü dolma kalem, Fransa'da açık arttırmaya çıkarıldı. Drouot müzayede evi tarafından satılan kalem, 63 bin euroya alıcı buldu.
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