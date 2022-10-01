Putin'in ilhak kararı sonrası altında son durum

Geçtiğimiz hafta başından bu yana altın fiyatları dalgalı seyrine devam etti. FED'in faiz kararı sonra doların yükselmesi ile düşük seyreden altın, Putin'in açıklamaları ile gerilemeye devam etti.

Dolar talebi altını vurdu

Amerika'nın enflasyonla mücadele için aldığı önlemler kapsamında Merkez Bankası FED'in faiz artışına gitmesiyle beraber dolar değer kazandı. Dünya çapındaki resesyon endişeleri ve Euro Bölgesinde yaşanan ekonomik durgunluk yatırımcının güvenli limanları tercih etmesine neden oldu. Dünya ekonomilerinde yaşanan bu gelişmelerin değerli metallere olan talebi azaltması ile altının ons fiyatı tarihi dipleri gördü.

İngiltere'den altına destek!

Tüm bu gelişmelerin dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağını açıklamasının ardından altın fiyatlarında bir toparlanma gözlendi. BoE'nin kararı sonrası dolar endeksi zayıfladı. ABD tahvil faizleri düşüşe geçti. Sonraki süreçte ise 1600 dolar seviyesine kadar inan ons altın, İngiltere Merkez Bankası kararı ile 1674 dolara kadar çıktı.

Rusya'nın açıklamaları altın piyasasını etkiledi

Geçtiğimiz gün Putin'in tüm dünya tarafından merakla beklenen konuşması piyasaları da etkiledi. Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için anlaşmaları imzaladı."4 bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor. Halkın yaptığı seçimi artık tartışmayacağız" dedi.

Gram altın geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 990 liradan güne merhaba dedi. 30 Eylül günü çeyrek altın ise 1.640 liradan açıldı.