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Dünya Putin'in gizli servetini saklayan isme büyük şok
Dünya

Putin'in gizli servetini saklayan isme büyük şok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 147 milyar sterlin olduğu iddia edilen gizli servetini elinde tutan çok yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası olan Rus oligark Sergei Roldugin AB'nin yaptırım listesine alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:18:00 -
Putin'in gizli servetini saklayan isme büyük şok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 147 milyar sterlin olduğu iddia edilen gizli servetini elinde tutan çok yakın arkadaşı ve kızının vaftiz babası olan Rus oligark Sergei Roldugin AB'nin yaptırım listesine alındı.

Ukrayna'nın işgali 6. gününde de tüm hızıyla sürerken, Rus ekonomisini ciddi şekilde etkileyecek, Rus bireyleri, kurumları ve şirketleri kapsayan ciddi mali yaptırımlar da Rus ekonomisini ve Putin'in yakın çevresini çökertmek üzere. Yaptırım listesindeki isimlerin özellikle Putin'in arkadaş çevresinde olması dikkatleri çekiyor. En dikkat çekeni ise Putin'in gizli servetini sakladığı iddia edilen Rus oligark Sergei Roldugin oldu. 

 

26 Rus iş insanı daha yaptırım listesine girdi

Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'daki 680 kişinin ve 53 şirketin AB'deki varlıklarını dondurdu ve seyahat yasağı uyguladı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızının vaftiz babası Rus oligark Sergei Roldugin'in de dahil olduğu 26 Rus iş insanının daha yaptırım listesine alındığı belirtildi.

En az 5 offshore şirketi var

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan yasal metinde “Roldugin, Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olan bir iş adamı. O, Putin’in finansal ağının bir parçası. En az beş Offshore şirketi var ve varlıklarını ‘Putin’in cüzdanı’ olarak bilinen Bank Rossiya’da tutuyor." ifadeleri yer aldı.

 

Listeye Roldugin dışında petrol alanındaki iş insanları, banka ve finans sektöründekiler, kamu çalışanları ve medyadan isimler eklendi.

Putin'in gizli servetinin anahtarını elinde tutuyor

Eskiden yüksek profilli bir orkestra çellisti olan 71 yaşındaki Sergei Roldugin Putin'in en yakın arkadaşlarından biri. Batı medyası dışarıdan mütevazi bir müzisyen olarak görünen Roldugin'in Putin'in gizli servetinin izini sürmenin anahtarını elinde tuttuğunu iddia ediyor.

Kara para aklama iddiası

ICIJ'nin soruşturmasına göre, Roldugin, Putin'in gizli finansal ağının bir parçası olarak bankalar ve denizaşırı şirketler aracılığıyla en az 2 milyar doların aklanmasından sorumlu. 

Kamuoyuna sızan Panama Belgeleri'nde Roldugin'in kara para akladığı belirtilmiş ve kişisel olarak yüz milyonlarca Dolar kâr elde ettiği iddia edilmişti.

 

 

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