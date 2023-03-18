'Putin'in beyni' Aleksandr Dugin'den flaş seçim ve Erdoğan çıkışı
Rusya'da "Putin'in beyni' olarak nitelendirilen ve Avrasyacılığın önde gelen isimlerinden birisi olan siyaset bilimci ve filozof Aleksandr Dugin, 14 Mayıs seçimlerini Çargrat televizyonuna değerlendirdi.
Rusya'da "Putin'in beyni' olarak nitelendirilen ve Avrasyacılığın önde gelen isimlerinden birisi olan siyaset bilimci ve filozof Aleksandr Dugin, 14 Mayıs seçimlerini Çargrat televizyonuna değerlendirdi.
Dugin, 2016’dan bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bağımsızlığın önceliğini açıkça ilan ederek, Batı hegemonyasını eleştirerek çok kutuplu bir dünya projesini savunduğunu söyledi.
Dugin, "Erdoğan, vatansever Kemalizm’e ve kısmen Avrasyacılığa yakın pozisyonları benimsedi" dedi.
Dugin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "liberal" olarak tanımladı.
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